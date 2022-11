Milan-Salisburgo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per l'ultima gara del girone di Champions.

Milan-Salisburgo, le ultime

Dopo la sconfitta in campionato contro il Torino, il Milan non vuole sbagliare in Champions e contro il Salisburgo tornerà a puntare forte sui suoi pezzi da novanta. In campo Leao, Rebic e probabilmente Krunic a sostegno di Giroud. Nei rivali Adamu e Okafor proveranno ad infastidire Tatarusanu, ancora in porta vista l'indisponibilità di Maignan.