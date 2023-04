Milan sogna la Champions ma Ibrahimovic non verrà premiato se…

Il trofeo di una vita, quello inseguito per tutta la carriera, che ora sembra ad un passo. Grazie alla vittoria contro il Napoli, il Milan strappa il pass per le semifinali di Champions League ma per Zlatan Ibrahimovic c'è poco da fare. Anche in caso di vittoria della coppa dalle grandi orecchie, l'attaccante svedese non sarà considerato campione perché non iscritto alla famosa "lista champions" rossonera.