Milan, sono 4 i diffidati in Champions League: le novità

Poche ore ci separano al calcio d'inizio di Tottenham- Milan , match di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League. Per i rossoneri sarà necessaria una dimostrazione di forza e coraggio, con il vantaggio per 1-0 dell'andata che va a favore degli uomini di Stefano Pioli. Gli stessi uomini che solo pochi giorni fa si sono dovuti arrendere ad una prorompente Fiorentina, ma che metteranno anima e corpo contro gli Spurs di Antonio Conte.

L'obiettivo dei rossoneri è visibile e tangibile: strappare il pass per i quarti di finale della massima competizione europea. Proprio in ottica futura, il Milan deve tenere conto dei quattro diffidati che si presenteranno nella sfida contro il Tottenham. Qualora dovessero scendere in campo, Ballo-Tourè, Tomori, Krunic e Tonali dovranno stare attenti a non ricevere ammonizioni da parte del direttore di gara, rischiando così di compromettere le sorti del prossimo turno.