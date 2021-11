Milan, Theo Hernandez: “Notte bellissima, ci abbiamo creduto dall’inizio”

Theo Hernandez racconta le sue sensazioni al termine della vittoria del Milan sull'Atletico Madrid

Il Milan espugna il campo dell'Atletico Madrid e vede riaprirsi il discorso qualificazione in vista degli ottavi di finale di Champions League. Decisivo il gol di Junior Messias nei minuti conclusivi. Al termine del match è Theo Hernandez a raccontare le sue impressioni sull'incontro ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente questa è una notte bellissima. Abbiamo tutti gli uomini per fare bene. L'Atletico è una grande squadra, ma dal primo minuto abbiamo avuto l'idea di potercela fare". Ora i rossoneri guardano con fiducia all'ultimo incontro del girone contro il Liverpool, sperando in un pari tra Porto e Atletico Madrid. Una combinazione non impossibile da ottenere.