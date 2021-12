Milan, Tomori: “Vi dico qual è la chiave per battere il Liverpool”

Le parole di Fikayo Tomori da Milanello alla vigilia di Milan-Liverpool

In conferenza stampa alla vigilia del match contro il Liverpool, il milanista Tomori che ha presentato il match di Champions League: "Domani vogliamo vincere, sarà una partita importante in cui vogliamo fare bene. Approcceremo la partita nel modo giusto, con una mentalità vincente. Loro hanno un grande potenziale offensivo e non è facile affrontarli: una chiave sarà avere grande spirito di gruppo. È molto importante non prendere gol, io cerco di fare del mio meglio ma si tratta di qualcosa dipende da tutti: è un gioco di squadra. Non sarà facile, loro hanno una grande intensità e tanta qualità. Sono una squadra molto forte ma siamo forti anche noi e possiamo dargli filo da torcere come all'andata. Rispetto a settembre siamo cresciuti molto come squadra, quella era la prima volta per molti di questa squadra in Champions. Dopo cinque partite e dopo il risultato con l'Atlético abbiamo più consapevolezza. Dovremo fare il nostro gioco, non pensando solo a non subire".