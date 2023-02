Milan-Tottenham, le formazioni ufficiali

Comunicate le formazioni ufficiali dagli allenatori di Milan e Tottenham, Pioli e Conte per l'undici che scenderà in campo dal 1' nel match del match di andata di Champions League. Pioli conferma la difesa a tre, nella quale però non ci sarà Tomori, che nell'ultimo provino non ha dato garanzie. Al suo posto Kjaer. Conte privo di Lloris e in emergenza totale a centrocampo: giocano Skipp e Sarr. Milan-Tottenham è in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252. Calcio d'inizio alle ore 21.