Milan, un gennaio da brividi ma c’è una ‘ricca’ luce in fondo al tunnel

Il Milan punta allo Scudetto e nonostante un gennaio terribile con tre sconfitte (Juve e Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia) non ha cancellato il sogno del tricolore. I rossoneri tra l’altro sono stati battuti ma sul piano del gioco non hanno fatto un passo indietro. Insomma a cominciare da dopodomani con la trasferta di Bologna, l’undici meneghino vuole tornare a vincere anche perchè Pioli vuole proseguire la sua corsa per tornare al top anche in Europa. Tra l’altro conquistare la qualificazione nella prossima Champions League da primi e non da quarti fa una certa differenza.

Questione di market pool, e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, c’è già qualche indizio della potenza economica dell’accesso in Champions League con relative possibilità. La quota del market pool per l’Italia è di circa 50 milioni, 25 in relazione alla posizione ottenuta in campionato e 25 riguardo ai risultati ottenuti in seguito. Chi arriva dall’Italia con lo scudetto sulla maglia ottiene subito una decina di milioni, contro i 7,5 di chi entra per secondo, i 5 del terzo e i 2,5 del quarto classificato. Ballano insomma 7-8 milioni, che non fanno tutta la differenza del mondo, ma sono un inizio per quello che il Milan attuale vorrebbe disegnare come una nuova lunga storia. Perché i soldi europei sono alla base di quell’autofinanziamento, parziale ovviamente, che Elliott ha pensato per il club. I 32 qualificati alla Champions League nella fase a gironi riceveranno circa 15 milioni di euro, suddivisi in acconto di 14,5 milioni e saldo successivo. Poi ci sono i bonus: 2,7 milioni per un successo e 900mila euro per un pareggio. E le variabili sono tante, relative alle squadre che partecipano, al ranking, a ciò che succederebbe strada facendo. Ciò che è chiaro è che il Milan ha ingranato la marcia: magari non come Ibra che racconta di aver tirato la sua Porsche fino a 300 all’ora, ma la velocità sta aumentando, restando nei limiti di una programmazione sostenibile. Accelerare significa restare in scia dei grandi club, risalire più in fretta mantenendo il desiderio di basi solide, recuperare consensi all’estero, veder lievitare il valore della rosa e rendersi più desiderabili per gli sponsor. Tutte cose delle quali un club contemporaneo non può fare a meno.