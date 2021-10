Modric esalta De Zerbi: “Lo Shakhtar gioca meglio grazie a lui”

Luka Modric guarda con attenzione al match tra Real e Shakhtar ed elogia il lavoro di Roberto De Zerbi

Il Real Madrid è chiamato alla riscossa in Champions League. Il prossimo avversario sarà lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi. Il centrocampista Luka Modric esprime il suo punto di vista sul match: "È una partita molto importante per noi, abbiamo perso l'ultima in casa e non possiamo più sbagliare. Dobbiamo giocare con fiducia, come abbiamo fatto a inizio stagione. Siamo pronti. Sono una squadra forte, ma vogliamo fare una buona partita e vincere. L'anno scorso hanno dimostrato di essere forti, ci aspetta una sfida difficile e speriamo finisca diversamente. Hanno cambiato allenatore e gestiscono più il possesso, vogliono impostare sempre da dietro e penso giochino meglio dell'anno scorso".