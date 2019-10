Morata è nella storia: primo in assoluto a segnare in Champions sia con Real che Atletico

Un gol pesantissimo, quello segnato da Alvaro Morata al 78′ della gara contro il Bayer Leverkusen, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Non solo la rete è valsa i tre punti all’Atletico Madrid, che si sono aggiudicati il match per 1-0, ma è anche servita all’attaccante spagnolo per conquistarsi un posto nella storia: l’ex juventino è infatti il primo calciatore in assoluto ad aver segnato in Champions sia con il Real che con i Colchoneros. Un traguardo prestigioso, con Morata che, dopo alcune annate complicate, vuole cercare il riscatto alla corte di Diego Simeone.