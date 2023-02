Moratti: “Inter, fai come nel 2010. Battere il Porto e…”

L'ex numero uno nerazzurro tra ricordi e sogni da tifoso.

Intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti che ha parlato in vista del match odierno dei nerazzurri contro il Portoper l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

"Sapere che l'Inter è stata ultima squadra italiana a vincere mi inorgoglisce, ma la vita va avanti e spero che la tendenza recente del nostro calcio si inverta", ha esordito l'ex patron. "Questa poi è una stagione anomala, senza avversari imbattibili, e anche Milan e Napoli possono fare strada. Il Napoli non è più una sorpresa nemmeno in Europa. Il Milan a volte sembra giocare con facilità, altre pare avere difficoltà grandissime. Vediamo quale delle due scenderà in campo a Londra. Il nostro calcio deve tornare protagonista anche in Europa".

Analizzando la gara col Porto e il futuro percorso possibile dell'Inter, Moratti ha aggiunto: "Loro sono una squadra tosta e organizzata. Magari non di nome, ma fastidiosa da affrontare. Sergio Conceiçao era un bravo giocatore e un ragazzo intelligente, ingrediente decisivo per diventare un grande allenatore. Eliminarli non suonerebbe come un'impresa, invece lo sarebbe. E sarebbe un ottimo biglietto da visita per fare strada anche dopo. La rosa è forte ed esperta, non vedo squadre imbattibili e se passiamo il turno possiamo prendere convinzione. In fondo è successo anche nel 2010, dopo avere eliminato il Chelsea agli ottavi".