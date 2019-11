Mourinho, rimonta in Champions e show post partita: “Il segreto? Comprate il film su Amazon…”

Succede di tutto alla prima di José Mourinho in Champions League sulla panchina del Tottenham. Sotto di due gol, lo Special One opera un cambio dopo pochi minuti di gioco, ribalta la gara e festeggia, a modo suo, con una battuta in conferenza stampa.

SPECIAL – “Cosa hai detto ai tuoi all’intervallo per farli rientrare con piglio diverso e recuperare la gara?”, ha chiesto un giornalista al tecnico portoghese. La risposta è in pieno stile Mourinho: “Aspetta qualche mese e compra il film su Amazon e lo vedrai”. Il Tottenham, infatti, sarà protagonista di un film documentario su questa stagione che uscirà tra pochi mesi su Amazon. Tra le risate generali, lo Special One si gode il ritorno perfetto nella massima competizione per club.