Muller avvisa il suo Bayern: “Il Barcellona è diverso senza Messi…”

Parla il calciatore tedesco in vista del match di Champions League

C'è un Barcellona con Messi e un Barcellona dopo Messi. Lo sa bene Thomas Muller che si appresta la prossima settimana a sfidare i blaugrana in Champions League con il suo Bayern Monaco . Il tedesco ha ammesso di non sapere cosa aspettarsi dalla sfida di Coppa in programma martedì 14 settembre, prima sfida del girone, che vedrà la squadra di Koeman opporsi in casa proprio ai campioni di Germania.

Come riporta Sport.es, Muller ha parlato dopo il successo in Bundesliga contro il Lipsia: "Sinceramente non posso dire molto del Barcellona senza Messi. Sicuramente è una squadra diversa. Con Messi presente, ovviamente, i riflettori sono sempre per lui e le nostre attenzioni sarebbe state maggiormente focalizzate su di lui. Ora no. In ogni caso posso dire che sarà ancora una grande partita tra noi del Bayern e il Barcellona. In uno stadio davvero grande come il Camp Nou e sarà una bella partita e una bella festa".