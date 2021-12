Müller nella storia: primo tedesco a segnare 50 gol in Champions League

Il calciatore del Bayern batte un altro record

Con il Bayern Monaco e con la Germania ha vinto tutto e continua a macinare record il 32enne Thomas Muller. Il centrocampista offensivo prodotto del vivaio dei campioni di Germania in carica, ha già messo in bacheca un Mondiale, due Champions League, dieci campionati vinti, sette coppe di Germania, due coppe del mondo per club, due Supercoppe Europea e sette Supercoppe di Germania. Oggi nella partita del sesto turno della fase a gironi di Champions League, il Bayern ha battuto in casa il Barcellona. Al 34' Thomas Müller ha segnato il primo gol per la squadra di Monaco diventando il primo calciatore tedesco nella storia a segnare 50 gol in Champions League. È interessante notare che il numero 25 del Bayern ha segnato 8 gol al Barcellona e anche questo è piccolo record.