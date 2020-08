Muller, retroscena sull’8-2 al Barcellona: “Erano molto rilassati nel riscaldamento. Sono usciti 10 minuti dopo di noi”

Il Bayern Monaco si gode il successo della Champions League. La finale contro il Psg ha regalato il coronamento di un sogno e di un percorso davvero senza intoppi per i tedeschi. Il risultato più importante o per lo meno quello che ha fatto discutere e continuerà a farlo per tanto, è stato senza dubbio l’8-2 rifilato al Barcellona. Una gara che, stando alle dichiarazioni di Thomas Muller riportate dal Sun e dal Daily Mail potrebbe essere stata decisa persino… nel riscaldamento.

Muller: “Sono entrati 10 minuti dopo di noi. Erano molto rilassati”

Il tedesco ha ripercorso alcuni momenti prima dell’inizio di quella gara, ammettendo di aver visto i rivali piuttosto tranquilli, fin troppo. “Noi eravamo sul campo per il riscaldamento e loro sono entrati ben 10 minuti più tardi”, ha spiegato Muller. “Erano rilassati, molto. Forse troppo. Certo, questo non vuole dire abbia inciso sulla gara, però…”. “Io devo fare i complimenti al tecnico che ci ha trasmesso l’approccio corretto. Forse eravamo più affamati di loro e basta”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE