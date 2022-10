Napoli-Ajax, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18:45 per la sfida di Champions League del girone.

Napoli-Ajax si gioca questa sera, mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18:45 per la quarta giornata del girone di Champions League. Al Maradona, la formazione di Luciano Spalletti vuole continuare nel suo percorso ottimo in Coppa che la vede al comando del raggruppamento.

9 punti su 9 fin qui disponibili per il Napoli , 3 per l' Ajax che se vuole sognare il passaggio del turno dovrà uscire dal Maradona con un risultato importante. La squadra di Spalletti si affiderà con ogni probabilità al tridente Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia anche se non è escluso vedere Simeone dall'inizio. Negli ospiti, a caccia di gol, Kudus, Brobbey e Bergwijn con mister Schreuder che potrebbe schierare i suoi in modo speculare agli azzurri.

Per chi preferisse la visione in streaming potrà sfruttare l'opzione Sky Go (il servizio che Sky offre ai propri abbonati) scaricando l'app su computer, telefoni cellulari e tablet. Esistono poi le alternative Infinity+, scaricando l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, mediante dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure connettendosi mediante PC o notebook al sito di Mediaset Infinity e anche NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.