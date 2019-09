Napoli, Ancelotti carico: “Pronti al debutto. Ecco il nostro obiettivo…”

Ancora poche ore, poi sarà debutto in Champions League per il Napoli. Al San Paolo alle 21, scenderanno in campo gli azzurri contro il Liverpool, campione in carica della competizione.

Dopo le parole in conferenza stampa nella giornata di ieri, il tecnico Carlo Ancelotti, come di consueto, ha voluto mandare un messaggio anche attraverso i propri canali social.

Carico e con l’obiettivo chiaro in testa, l’allenatore di Reggiolo ha fatto capire le intenzioni del suo Napoli: “Oggi debuttiamo in Champions League con il chiaro obiettivo di essere protagonisti e passare il turno. Forza Napoli!”, ha scritto Ancelotti. Tanti i messaggi arrivati immediatamente in risposta al mister con i tifosi che gli hanno fatto eco, chiedendo un grande torneo e mostrando molta fiducia nelle possibilità della squadra.