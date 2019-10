Napoli, Ancelotti: “Ci è mancato solo il gol. Insigne? Poco brillante in allenamento…”

Soltanto un pareggio per il Napoli a Genk. Gli azzurri, nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League, si sono dovuti accontentare dello 0-0. Queste le parole del tecnico Carlo Ancelotti al termine del match.

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto le opportunità per sbloccarla, ma siamo stati poco efficienti e un po’ sfortunati sotto porta. La partita è stata molto intensa e noi l’abbiamo ben controllata. Sapevamo che sarebbe stata complicata, ma la prestazione c’è stata, è mancato solo il gol. E’ comunque un punto in più che ci prendiamo: ora pensiamo alla sfida con il Salisburgo. Milik e Lozan? Hanno fatto una buona partita, il polacco è stato anche un po’ sfortunato. Abbiamo quattro punti, quindi dobbiamo essere ottimisti: la posizione è buona. Insigne? L’ho visto poco brillante in allenamento, quindi ho preferito tenerlo fresco per la prossima partita”.