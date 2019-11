Napoli, Ancelotti: “Con il Liverpool sarà il primo match point. Il clima? È sereno”

Momento complicatissimo per il Napoli, atteso domani sera dalla difficile trasferta sul campo del Liverpool nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Queste le parole del tecnico Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida ai microfoni di Sky Sport.

LIVERPOOL – “E’ una partita che vale molto, abbiamo due match point per passare il turno e questo sarà il primo: sarà una gara difficile ma interessante. Sul campo, nell’ultimo periodo, non siamo riusciti ad esprimere le nostre qualità: la qualificazione domani potrebbe darci molto. Rivincita? Rispetto al match di un anno fa arriviamo in condizioni diverse. Nell’occassione siamo stati ad un passo dall’eliminare quelli che sono stati poi i campioni d’Europa”.

SILENZIO STAMPA – “Il silenzio stampa è stato fatto per concentrarci sulle cose di campo e per tappare la bocca a chi, dall’esterno, ha parlato a sproposito. IIl clima è più sereno di quello che si potrebbe pensare”.