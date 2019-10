Napoli, Ancelotti: “Dovremo essere coraggiosi. Milik? Non vi dico se giocherà…”

Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani sera, alle 21, farà visita al Salisburgo nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida che è stata così presentata dal tecnico Carlo Ancelotti in conferenza stampa.

SALISBURGO – “Loro sono una squadra forte, che ha cambiato alcuni giocatori mantenendo però la stessa filosofia di gioco. Possono lottare per la qualificazione”.

ATTEGGIAMENTO – “Noi dovremo essere coraggiosi, mettendo tutto in campo. Servirà intensità e dovremo essere bravi a sfruttare le nostre qualità sia livello individuale che collettivo”.

LOZANO – “Sta bene, ha preso una botta in nazionale ma il giorno dopo si è subito allenato. Domani darà il suo contributo”.

MILIK – “Avrà spazio, come sempre quando sta bene. Adesso è ritrovato: se giocherà dal primo minuto io lo so, ma non ve lo dico…”.

ATTACCANTI – “Se avessi la certezza che domani giocheremo 90 minuti dentro l’area avversaria metterei Llorente, che avrebbe dei vantaggi rispetto ad altri. Le scelte saranno legate al tipo di gara che penso potrà venir fuori”.