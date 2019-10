Napoli, Ancelotti ha la ricetta anti-Genk: “Soffrire e lottare per vincere…”

Poche parole ma piene di carica per sé e per la squadra. Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, si prepara al secondo appuntamento stagionale in Champions League. Dopo la vittoria casalinga contro il Liverpool, gli azzurri faranno visita al Genk dove cercheranno di fare bottino pieno per confermarsi in testa al girone.

Attraverso il proprio profilo Instagram, il mister di Reggiolo ha mandato un messaggio ai suoi con la ricetta giusta per affrontare al meglio la gara e portare a casa il successo: “Oggi dobbiamo soffrire e lottare. Se vogliamo tornare a casa con 3 punti. Forza Napoli sempre”, ha scritto Ancelotti nel suo post social. Al campo il verdetto: fischio d’inizio alle 18,55.