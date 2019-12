Napoli, Ancelotti: “Se sabato ci sarò ancora io? Non lo so…”

Obiettivo raggiunto: il Napoli, travolgendo per 4-0 il Genk, ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Queste le parole del tecnico Carlo Ancelotti al termine del match.

FUTURO – “E’ una qualificazione meritata, abbiamo fatto il girone con coraggio. In Champions abbiamo dato dimostrazione di essere competitivi. Se sabato ci sarò ancora io? Non lo so, mi auguro di sì, ma è una valutazione da fare con presidente e società, sono nelle loro mani. Domani avrò un incontro con De Laurentiis per valutare la situazione. Gattuso? Io non so niente, ho pensato solamente a preparare la partita. Dimissioni? Mai date in vita mia, non credo che le darò. Questa è una squadra che ha qualità, in campionato non siamo riusciti ad esprimerla: è un rammarico”.