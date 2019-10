Napoli, Ancelotti: “Serata bella per tutti, siamo contenti ma stiamo coi piedi per terra”

Si fa rimontare due volte, ma al terzo vantaggio non c’è stato più nulla da fare per il Salisburgo. Il Napoli vince in Austria 3-2 una partita bellissima e tiene la testa del girone, ecco le parole rilasciate dal tecnico Carlo Ancelotti: “Mi aspettavo una gara così, per vincere qui serviva sacrificarsi molto, ci siamo stati per tutti i novanta minuti, sono contento e abbiamo portato a casa un bellissimo risultato. Abbiamo gestito bene la partita: abbiamo cominciato con piglio, poi abbiamo sofferto un po’ e poi siamo tornati ancora in vantaggio. Qualificazione agli ottavi? Pensavo solo alla doppia sfida con il Salisburgo, ora ci aspetta quella in casa.

E ancora: “Il record di Mertens? Serata bellissima per lui ma anche per noi, stiamo tutti coi piedi per terra e pensiamo alla prossima. Al gol di Insigne è venuto ad abbracciarmi perché gliel’avevo detto che poteva determinare il match, indipendentemente dai minuti a disposizione. Il Salisburgo è squadra temibile e pericolosa, soprattutto in casa, oggi rispetto all’anno scorso abbiamo tenuto testa, giocandoci al meglio le nostre carte”.