Napoli, Ancelotti: “Squadra in crescita. Klopp? L’ho rassicurato…”

Il Napoli batte il Liverpool 2-0. Il tecnico degli azzurri Carlo Ancelotti commenta la partita ai microfoni di Sky Sport: “Con il Liverpool è sempre difficile. Bisognava fare una partita di sacrificio. Abbiamo perso qualche pallone di troppo nel primo tempo, ma abbiamo cercato di verticalizzare su Lozano. La partita è stata sempre in equilibrio. Bravi a difendere e a sfruttare le opportunità nel finale. E’ una squadra che vuole crescere e che a volte si perde. Mi è piaciuta la squadra quando non aveva il controllo della gara e non poteva giocare in profondità. Llorente ci ha aiutato molto. Sono arrivati giocatori importanti con caratteristiche diverse. Ora dobbiamo assemblarli. Non è facile perché tutti vorrebbero giocarle. Assurda la regola dell’Uefa di avere la panchina corta. Abbiamo impostato la partita per giocare in profondità, ma siamo stati costretti ad adattarci. L’idea era quella di pressare alti. Siamo stati bravi ad approfittare della situazione senza cambiare identità. La partita sporca del Napoli mi è piaciuta. Di Lorenzo? Gli ho chiesto quante partite avesse fatto in Champions. Era la sua prima. Direi che ha giocato molto bene. Klopp? Gli ho detto di stare tranquillo: ‘Se perdi qui, poi vinci la Champions'”.