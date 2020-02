Napoli-Barcellona streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 25 febbraio

Napoli-Barcellona, si gioca oggi alle 21.00 al San Paolo il match valido per la partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Azzurri di Gattuso contro blaugrana di Setien guidati da Lionel Messi. Una sfida difficile ma che si annuncia emozionante per i partenopei.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni – Padroni di casa col 4-3-3 con Callejon, Insigne e Mertens in avanti. Ospina in porta difeso da Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic e Mario Rui. Centrocampo affidato a Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. Barcellona che si affiderà al sei volte Pallone d’Oro Messi con Griezmann in avanti. In porta Ter Stegen con Piqué e Lenglet suoi scudieri. In mezzo Busquets in regia con Vidal più avanzato.

Napoli-Barcellona streaming e diretta tv – Napoli-Barcellona verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguire la gara degli azzurri anche in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Per chi volesse seguire la partita in streaming su pc, notebook o dispositivi mobile come smartphone e tablet sarà possibile farlo con Sky mediante Sky Go oppure col servizio streaming di Mediaset sul sito Sportmediaset. Una terza alternativa, infine, è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Champions League, scegliendo di acquistare uno dei pacchetti offerti.