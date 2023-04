Napoli, definitivo il forfait di Osimhen per il Milan

Il Napoli non avrà a disposizione Victor Osimhen per il match di domani contro il Milan. Come era prevedibile l'attaccante della squadra azzurra non ha pienamente recuperato e la notizia ovviamente non può far felice Luciano Spalletti che fino a ieri sera aveva sperato di portarlo in trasferta per poi valutarne le condizioni nelle ore precedenti all’andata del quarto di finale di Champions.