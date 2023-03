Napoli-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni e dove vederla in tv

In campo alle 21 per il ritorno degli ottavi di Champions.

Napoli-Eintracht Francoforte si giocherà questa sera, mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 21 per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 2-0 per i partenopei maturato all'andata.

Napoli-Eintracht Francoforte

Grande attesa al Maradona per la sfida del Napoli di oggi contro l'Eintracht Francoforte. Spalletti vuole confermare la buona prestazione dell'andata e non abbassare la guardia. In campo la squadra migliore con Politano, Osimhen e Kvaratskhelia che dovrebbero formare il tridente avanzato. Per il resto Meret torna tra i pali con Kim e Rrhamani in difesa. Anguissa e Lobotka in mezzo al campo.