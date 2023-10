Napoli, Garcia e il segreto della svolta: “Ho creato un consiglio di saggi…”

Garcia ha poi parlato in conferenza stampa dei pericoli che può portare il Real: "La Champions è la competizione più bella, ma non dimentichiamoci che è il campionato che ci porta qui. Il Real è uno dei club più grandi al mondo, ma vogliamo vincere. Serviranno cuore e testa, perché ci saranno anche momenti in cui bisognerà soffrire. Hanno giocatori forti tecnicamente, ma anche fisicamente e bravi sui calci piazzati. Però hanno anche punti deboli come tutte le squadre”.

Infine, un'altra "rivendicazione" sull'inizio di stagione e una riflessione sul calendario troppo affollato: "Non abbiamo iniziato male, abbiamo vinto le prime due e abbiamo sempre avuto il possesso più alto della Serie A. Poi ci sono gli episodi, i gol che non arrivano, i palloni che sbattono sul palo ed escono invece di sbattere sul palo ed entrare. Ci mancava il gol e il gol sui calci piazzati, ora li abbiamo ritrovati, ma non è cambiato molto da prima. Sarà la quarta partita in nove giorni, è un ritmo che non va bene per i giocatori. Sono sempre a rischio. Per Giovanni (Di Lorenzo, ndr) sarà la settima partita in poche settimane”.