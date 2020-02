Napoli, Gattuso: “Barcellona? Servirà gara perfetta. Su Messi…”

Vigilia delicata in casa Napoli. La squadra azzurra domani sarà impegnata al San Paolo nel match di Champions League contro il Barcellona valido per l’andata degli ottavi di finale.

Intervenuto in conferenza stampa, il mister Gennaro Gattuso ha presentato la sfida. Ecco le sue parole:

GARA – “Devo ringraziare Ancelotti perché non ho fatto nulla, mi dà la possibilità di affrontare questa grandissima squadra. Voglio vedere una squadra che gioca a testa alta, che rispetta l’avversario e che scende in campo per giocarsela fino alla fine. Dobbiamo fare la partita perfetta sia in fase difensiva che offensiva”. E sul pericolo numero uno: “Messi? Messi è un giocatore incredibile. È un esempio per tutti i bambini e non solo”, ha detto Gattuso che poi sul collega rivale ha detto: “È da due giorni che smanetto, c’è grande preoccupazione perché da quando è arrivato Setien hanno rifatto le cose già viste negli anni”.