Napoli-Genk, le formazioni ufficiali

Una partita che per il Napoli significa tutto, o quasi. In grande crisi in Serie A, con Carlo Ancelotti considerato sulla graticola e Gennaro Gattuso ad un passo dal sostituirlo, si prova ad allontanare i fantasmi con una prestazione convincente, al San Paolo, contro il Genk, nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League. Ancora fuori per gli azzurri Lorenzo Insigne, a sorpresa rimane out dai titolari anche Hirving Lozano, fin qui sempre presente dall’inizio in Europa. Ancelotti, dunque, si affida alla coppia composta da Milik e Mertens. Basta un punto per passare il turno.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Milik, Mertens. All. Ancelotti

GENK (3-4-3): Vandevoordt; Maehle, Dewaest, Lucumi, De Norre; Hrosovsky, Berge, Ito; Paintsil, Onuachu, Samatta. All. Wolf