Napoli-Genk streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 10 dicembre

Napoli-Genk, si gioca oggi martedì 10 dicembre alle 18,55 il match valido per l’ultima giornata del girone di Champions League. Vietato sbagliare per gli uomini di Carlo Ancelotti che hanno bisogno di almeno un punto per passare agli ottavi del torneo.

Napoli-Genk, le probabili formazioni – Solito 4-4-2 per Carlo Ancelotti che dovrà, però, decidere gli interpreti. Ci sarà Meret in porta difeso dalla coppia di centrali Manolas e Koulibaly. In mezzo al campo Allan dovrebbe tornare al suo posto con Fabian Ruiz. In avanti Lozano e Milik sembrano favoriti su Mertens e Llorente. Il Genk dovrebbe affidarsi al 3-4-3 con Berge al fianco di Hrosovsky, mentre Maehle e De Norre dovrebbero agire sugli esterni. In avanti Samatta, Ito e Paintsil.

Napoli-Genk streaming e diretta tv – Il match Napoli-Genk sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky nello specifico si potrà vedere la gara sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport al canale 253 del satellite. Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.