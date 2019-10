Napoli, Giuntoli: “Ibra? Certe considerazioni fanno piacere. Io non l’ho mai incontrato”

A meno di un’ora dalla delicata partita contro il Salisburgo di Champions League, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport: “Affrontiamo una squadra giovane e affamata, che aggredisce alto. In casa loro fanno bene sempre, ma anche fuori riescono a fare punti, e poi hanno quasi fermato sul pari i campioni in carica del Liverpool, quindi sarà molto difficile. Manolas in tribuna? Non è riuscito a recuperare in tempo, pur imbottendolo di antidolorifici. Il mister ha optato così perché contro questa formazione bisogna che stiano bene tutti, loro vanno a mille”.

E ancora, stuzzicato sul mercato: “Quando arriva Ibrahimovic? Pensiamo alla partita, a gennaio manca tanto. Fanno piacere certe frasi di un campione così, io non l’ho mai incontrato, mentre ha un ottimo rapporto con mister Ancelotti, col quale si sente spesso. Mi sembra brutto per i nostri calciatori, in campo stasera, parlare ora di Ibra”.