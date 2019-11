Napoli, Giuntoli: “Nessun problema interno, siamo sereni e concentrati sul Liverpool”

Importanti le parole rilasciare dal direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio del match di Anfield contro il Liverpool valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: “Tutti sono sereni, non c’è alcun problema interno. Non parliamo di multe, c’è solo grande attenzione per la partita di questa sera. E siamo fortunati, perché un match così non può distogliere l’attenzione di nessuno. Io sono stato vicino alla squadra e ho aiutato l’allenatore, così come deve fare un dirigente di una società. Abbiamo gran voglia di far bene stasera, ci pensiamo da tempo: vincere significherebbe qualificarci agli ottavi con anticipo e di conseguenza saremmo più tranquilli in campionato da qui alla pausa invernale. Occhio al Liverpool, per me la squadra più forte del mondo”.