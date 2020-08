Napoli, Insigne commenta: “Barcellona più riposato. Mancata concretezza”

Non basta una buona prestazione del Napoli contro il Barcellona. Gli azzurri escono sconfitti per 3-1 contro i catalani. Non è stato sufficiente il gol su rigore di Lorenzo Insigne. Proprio il capitano spiega le sue impressioni al termine del match.

LE PAROLE DI INSIGNE

Lorenzo Insigne commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato, anche se sapevamo che sarebbe stata difficile contro questa squadra. Avremmo potuto fare meglio nel primo tempo, anche se nel complesso siamo stati bravi. Loro hanno molti giocatori esperti, mentre noi abbiamo cercato di giocare sempre da squadra e stasera non ci siamo riusciti al 100%. Noi abbiamo giocato fino alla fine in campionato. Ci abbiamo provato fino alla fine e l’anno prossimo proveremo a ripartire con il piede giusto. Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo cercare di segnare di più. Creiamo tanto, ma concretizziamo poco. Dobbiamo migliorare tutti, io per primo su questo aspetto. C’era fallo sul primo gol e Messi è stato furbo a prendersi il rigore su Koulibaly. Sono stati più bravi a concretizzare le occasioni”.