Napoli, Koulibaly: “Champions unica. Saremo pronti. Che emozione sfidare il Genk…”

Entra nel vivo la stagione calcistica 2019-2020. Dopo l’inizio del campionato, ecco anche la Champions League. Nella giornata di ieri il sorteggio dei gironi. Il Napoli è stato inserito nel gruppo E dove troverà Liverpool, Salisburgo e Genk.

Non sfide impossibili, nonostante i campioni in carica dei Reds. Il difensore partenopeo Kalidou Koulibaly ha commentato le prossime gare degli azzurri dicendosi pronto a queste sfide, con un pizzico di emozione per la sua ex squadra, il Genk, nella quale ha militato prima di passare al Napoli.

PRONTI – “La Champions League è unica. Ci aspettano partite difficili ma ci faremo trovare pronti: sarà emozionante sfidare il Genk”. Queste le parole del difensore senegalese sul proprio profilo Twitter. Per Koulibaly, infatti, sarà la prima volta contro la squadra belga di cui ha vestito la maglia dal 2012 al 2014.