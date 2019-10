Napoli, Koulibaly: “Ci è mancato il gol, ma dietro siamo stati solidi. E che emozione l’accoglienza…”

Soltanto un pareggio per il Napoli di Carlo Ancelotti nella trasferta di Genk, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una gara che è stata così commentata dal difensore degli azzurri Kalidou Koulibaly a Sky Sport.

DIFFICOLTA’ – “Era importante uscire da questa partita con almeno un punto. Sapevamo che sarebbe stata una gara complicata, loro hanno dei giovani di talento. Noi non siamo riusciti a segnare, forse ci è mancata un po’ di cattiveria e di determinazione. Dietro però siamo stati molto solidi, come non accadeva da un po’ di tempo: questo ci fa piacere. In campionato abbiamo subito troppi gol, dobbiamo far vedere un altro volto. Sappiamo di poter fare meglio di così. Il ritorno a Genk? L’ovazione che ho ricevuto a fine partita è stata fantastica”.