Napoli, Koulibaly: “Due anni molto belli al Genk. Accetto le critiche, posso dare di più”

Accanto a Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, vi era nel pomeriggio il difensore Kalidou Koulibaly, come da regolamento Uefa alla vigilia delle gare di Champions League. Ecco le parole rilasciate dal senegalese prima del match contro il Genk: “È partita come le altre di Champions, sappiamo che il Genk vorrà vincere perché hanno perso la prima, ma noi saremo concentrati al massimo. Sono veramente felice di tornare qui, ho giocato due anni ed è stato molto bello, sono felice anche di aver sentito alcuni dei miei ex compagni. Non dimenticherò l’amore dei tifosi del Genk, ma domani testa solo al Napoli per vincere il match”.

E ancora, su se stesso: “Devo fare meglio rispetto all’inizio di stagione, scuse non ce ne sono. Prendiamo troppi gol e lo sappiamo, bisogna invertire la tendenza il prima possibile. Sono fiducioso, i miei compagni sanno che posso dare di più e mi aiutano, sono tranquillo e già domani so che dovrò ritrovare il massimo di me stesso”. Su Samatta, talento del Genk che KK affrontò in Coppa d’Africa: “È pericoloso, ma club e Nazionale sono due cose diverse. Cercheremo di non fargli fare gol”.