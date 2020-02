Napoli, la carica di Hamsik: “Al San Paolo gli azzurri possono battere tutti”

Marek Hamsik carica la sua ex squadra. Il centrocampista attuale del Dalian Yifang ha voluto far sentire il suo apporto agli ex compagni impegnati nella sfida del San Paolo contro il Barcellona. Queste le parole del centrocampista slovacco ai microfoni di Marca: “Sarà un grande match che stiamo tutti aspettando. Il San Paolo sarà pieno e il Barça non si affronta tutti i giorni. Ho grandi aspettative e voglia di vedere come il Napoli risponderà. Lo vedrò con un buon bicchiere di vino e tranquillo. Battere il Barça sarebbe una specie di miracolo, ma nel calcio tutto è possibile. Il Napoli deve sfruttare la gara in casa. Siamo forti al San Paolo, abbiamo sconfitto tutti lì. Abbiamo battuto il Liverpool, abbiamo pareggiato con il PSG. Al San Paolo vedrete la forza del Napoli. Sarà difficile per il Barça”.