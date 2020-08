Napoli, la carica di Manolas: “So come si elimina il Barcellona…”

Kostas Manolas sa come eliminare il Barcellona dalla Champions League. Il difensore del Napoli è carico in vista della sfida di sabato sera contro i blaugrana in Champions League e soprattutto ricorda molto bene cosa accadde nel 2018 quando vestiva la maglia della Roma e riuscì a far fuori proprio Messi e compagni.

Manolas: “So come si elimina il Barcellona”

Il Napoli è pronto ad affrontare il Barcellona al Camp Nou e Kostas Manolas si augura di poter ripetere quando già vissuto in passato. Parlando a La Repubblica, il difensore greco ha commentato la sfida ai blaugran di Champions League ricordando proprio quei momenti magici vissuti due anni fa: “Ho incontrato Totti e me lo ha detto anche lui: coraggio Kostas, riprovaci”. “Come si ferma Messi? Si ferma di squadra, senza temerne il talento. È il numero uno al mondo secondo me, per qualità e intelligenza calcistica. La pressione è tutta su di loro, spero che Insigne recuperi. Io sto bene, il dolore alle costole è passato”.

