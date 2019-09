Napoli, l’ex Lucarelli sicuro: “In casa può far male a tutti. L’anno scorso col Liverpool…”

Torna il grande calcio europeo, torna la Champions League. Quattro le italiane impegnate e questa sera sarà già big match per il Napoli che affronterà al San Paolo i campioni in carica del Liverpool. Una gara che è quasi diventata un classico della competizione con le due compagini che si sono affrontate più volte nell’ultimo anno.

A parlare della gara di questa sera è stato un grande ex azzurro Cristiano Lucarelli. L’ex bomber del Napoli, ospite di TMW Radio durante Stadio Aperto, ha detto la sua sul match: “Il Napoli l’anno scorso al San Paolo ha dominato il Liverpool, che poi ha vinto la Champions. In casa può far male a tutti, non solo agli inglesi. Con la spinta del pubblico non si gioca in 12, ma in 13. In trasferta in Europa deve fare l’ultimo step, che in Italia ha già fatto”.

Vedrem0, quindi, se gli uomini di Ancelotti riusciranno ad imporsi contro i campioni in carica e dare seguito al buon successo in campionato contro la Sampdoria.