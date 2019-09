Napoli-Liverpool, le formazioni ufficiali

I campioni d’Europa scendono in campo per difendere il titolo. Il Liverpool riparte da Napoli per provare a bissare il successo di un anno fa. Gli azzurri, invece, cercando di ripetere l’impresa della scorsa stagione, quando mandarono al tappeto i Reds al San Paolo. Fischio d’inizio alle 21. Queste le formazioni ufficiali:

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens.

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Mané.