Napoli-Liverpool, le probabili formazioni: c’è Insigne, Llorente scalpita. Reds col tridente delle meraviglie

Tutto è pronto per il ritorno della massima competizione europea per club. Questa sera ricomincia la Champions League. Gara di cartello quella del San Paolo tra Napoli-Liverpool, fischio d’inizio alle ore 21,00.

La squadra di Carlo Ancelotti ospita i campioni in carica. I Reds di Jurgen Klopp, primi in campionato, saranno avversario ostico anche se nei recenti incontri gli azzurri si sono dimostrati all’altezza se non superiori.

Napoli-Liverpool, le probabili formazioni – Squadra fatta per il Napoli. Rispetto al campionato tornano dall’inizio Manolas in difesa, Allan in mezzo al campo e Insigne in avanti. Sul capitano azzurro qualche dubbio sulla posizione. Se sarà tridente, con Callejon e Mertens, Insigne sarà ancora esterno a sinistra. Se, invece, dovesse esserci Llorente dall’inizio, possibile l’utilizzo dell’italiano e del belga come suggeritori. Liverpool senza Origi, Clyne, Alisson e Keita, con una squadra già scritta con il tridente delle meraviglie pronto a colpire. Ci saranno, infatti, Salah-Firmino-Manè. L’unico dubbio riguarda le condizioni fisiche del terzino sinistro Robertson, non al meglio. Queste le probabili formazioni di Napoli-Liverpool:

Napoli (4-4-2) – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Allan, Fabián Ruiz, Insigne; Mertens, Llorente. Allenatore: Carlo Ancelotti

Liverpool (4-3-3) – Adrián; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Jurgen Klopp