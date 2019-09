Napoli, Llorente esulta: “Che gioia segnare. Il San Paolo mette i brividi…”

Prima Mertens, poi Llorente. Il Napoli chiude la pratica Liverpool e manda in estasi il San Paolo. Prima uscita in Champions League e primo successo per gli uomini di Carlo Ancelotti. Una vittoria speciale contro i campioni in carica del Liverpool.

Una gara che è diventata unica anche per l’autore del secondo gol. L’attaccante spagnolo, infatti, all’esordio in coppa con la nuova squadra, è stato assoluto protagonista nel finale, chiudendo il match con il destro che ha trafitto Adrian.

UNICO – Ecco allora Fernando Llorente raccontare la sua prima volta in gol ai microfoni del sito ufficiale azzurro: “Segnare al San Paolo mi ha dato una emozione indescrivibile. Riuscire ad andare in gol contro i Campioni d’Europa è già tanto in termini di emozione. Però devo dire che non immaginavo fosse così straordinario il brivido che riesce a darti questo stadio”, ha ammesso il centravanti che poi ha descritto lo stadio e l’ambiente: “L’urlo dei tifosi è stato incredibile e sono felicissimo di aver potuto regalar loro una gioia“. E sulle indicazioni ricevute prima di entrare: “E’ stata una partita vibrante, molto combattuta. Questo successo vale più dei tre punti perchè ci dà tanta carica per il futuro. Il mister mi ha detto di entrare per dare profondità. Ci sono riuscito, mi trovo benissimo in questo gruppo e spero di poter dare sempre il mio contributo alla squadra. Abbiamo una rosa davvero competitiva”.

Anche su Twitter, Llorente ha voluto mandare un messaggio, più breve, ai sostenitori: “Molto felice per la vittoria e per il mio primo gol con il Napoli! Grazie ai tifosi per il sostegno. Forza Napoli sempre”. Insomma. Una notte che difficilmente dimenticherà…