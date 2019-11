Napoli, Manolas carico: “Vincere contro il Salisburgo e centrare la qualificazione. Sull’intesa con Koulibaly…”

Dopo le parole in conferenza stampa, Kostas Manolas rincara la dose. Il difensore del Napoli ha parlato a Sky Sport in vista della gara di questa sera contro il Salisburgo al San Paolo valida per la quarta sfida del girone di Champions League. Il greco ha commentato le critiche ricevute in merito all’intesa con il compagno di reparto Koulibaly e non solo.

IN CHAMPIONS – Dopo il ko con la Roma, ecco il Salisburgo in coppa. Manolas si aspetta una reazione: “Mi aspetto un Napoli diverso da quello visto contro la Roma. Dobbiamo entrare in campo per vincere la partita e centrare la qualificazione”. E sulle tante critiche ricevute sul rendimento della difesa, ed in particolare sull’intesa con Koulibaly, il greco ha aggiunto: “Abbiamo giocato sei partite su quattordici e in tre di queste non abbiamo subito gol. Non capisco tutte queste critiche anche per Kalidou che arriva da cinque stagioni straordinarie. Queste critiche fanno male sia a lui che al Napoli”.