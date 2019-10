Napoli, Mertens: “Siamo delusi, volevamo la vittoria”

E’ terminata sullo 0-0 la gara tra Genk e Napoli, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Queste le parole dell’attaccante azzurro Dries Mertens al termine del match.

PECCATO – “Dopo la vittoria con il Liverpool volevamo prendere altri tre punti, invece abbiamo pareggiato ed è un peccato. Abbiamo comunque quattro punti ed è positivo, ma nello spogliatoio c’è un po’ di delusione: volevamo fare il nostro gioco, ma non ci siamo riusciti. Milik? E’ un grande giocatore, bisogna avere fiducia in lui: sarà importante per questa squadra, come lo è già stato in passato”.