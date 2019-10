Napoli, Mertens aggancia e supera Maradona: adesso nel mirino c’è Hamsik

Palla di Malcuit per Callejon, assist filtrante di testa per Ciro Mertens che brucia il portiere del Salisburgo con un siluro sotto la traversa. Nel secondo tempo si ripete, riportando i suoi in vantaggio 2-1. Sono i gol numero 115 e 116 dell’attaccante belga con il Napoli, così da agganciare e superare addirittura il Dio del calcio, il numero uno, Diego Armando Maradona. Così entra di diritto nella storia del club, lui che quando arrivato sotto il Vesuvio nel 2013 era semplicemente un esterno d’attacco, ma che è diventato un fenomenale goleador per intuizione di Maurizio Sarri, vista la penuria di attaccanti. Raggiunto El Pibe de Oro, per Mertens non resta che puntare dritto al record assoluto in maglia azzurra di Marek Hamsik, suo ex compagno di squadra, salito a 121 prima di approdare in Cina al Dalian Yifang. Obiettivo non così irraggiungibile, se continuerà a segnare con questa regolarità…