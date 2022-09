Napoli poker al Liverpool, l’Inter senza storia contro super Bayern

Una vittoria e una sconfitta per le italiane in Champions League impegnate stasera. Al "Maradona" devastante il Napoli che rifila il poker al Liverpool, mentre a San Siro un super Bayern ha demolito l'Inter vincendo nettamente contro i nerazzurri. Prestazione da applausi della squadra di Spalletti, che supera 4-1 i Reds al 'Maradona' dominando all'esordio nel gruppo A di Champions. Palo di Osimhen dopo pochi secondi e vantaggio di Zielinski, che si procura e trasforma il rigore. Altro penalty per il Napoli, ma Alisson salva sul nigeriano. Raddoppia Anguissa alla mezz'ora, infortunio muscolare per Osimhen: dentro Simeone che fa tris su assist di Kvaratskhelia. Dopo l'intervallo si ripete Zielinski, accorcia Diaz ma non può bastare a Klopp che incassa il poker.