Napoli-Rangers Glasgow, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida di Champions League.

Napoli già qualificato ma con la voglia di vincere ancora e non interrompere la striscia positiva. Spalletti si affiderà con ogni probabilità a qualche cambio facendo rifiatare alcuni dei titolarissimi. In campo Politano, Raspadori e Simeone dall'inizio con Osimhen e Kvaratskhelia inizialmente in panchina. Negli ospiti, attenzione a Tillman e Colak.

Il match del Maradona sarà visibile anche in streaming su: Sky Go, scaricando l'app su PC, cellulari e tablet; su NOW - il servizio live ed on demand di Sky - e su Infinity+, scaricando l'app su una smart tv compatibile, smartphone o tablet, utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, o collegandosi al sito di Mediaset Infinity attraverso computer o notebook.