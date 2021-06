Napoli, Renica: “Gravina dimostri correttezza e escluda la Juventus dalla Champions”

Duro affondo dell'ex difensore del Napoli

L'ex difensore del Napoli, Alessandro Renica, intervenuto sulle frequenze di Radio Crc ha parlato della squadra partenopea e sulle possibilità di giocare in Champions League qualora la Figc escluda la Juventus per la vicenda della Superlega. Decisione attesa a ore: "La normativa dice questo e vedremo se il presidente della Figc Gravina dimostrerà personalità e correttezza, questo vale anche per il discorso Salernitana. Il calcio rischia di perdere ancora credibilità. Napoli di Spalletti? Dobbiamo capire chi rimarrà dopo il calciomercato. Delle volte a Napoli si dà troppa importanza all’allenatore, alla fine sono i giocatori che decidono le partite. L’era sarriana fu segnata da giocatori di caratura importante che arrivavano anche dal Real Madrid, grazie ad un capolavoro di Benitez. Il Napoli trascura molto anche il mercato sudamericano dove ci sono tanti talenti”.