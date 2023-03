Napoli, Rrahmani: “Fase difensiva il segreto di quest’anno”

Il Napoli scenderà in campo alle 21:00 di domani sera per affrontare l'Eintracht Francoforte, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Alla vigilia della gara Amir Rrahmani si è presentato in conferenza stampa, presentando la sfida contro i tedeschi: "Abbiamo visto che sono riusciti a tornare da partite che stavano perdendo, quindi sono abituati. Lo abbiamo visto anche in Europa League, hanno fatto una grande stagione. Penso siano molto molto forti".