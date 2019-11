Napoli-Salisburgo streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 5 novembre

Napoli-Salisburgo, si gioca al San Paolo la quarta gara del girone di Champions League alle ore 21. Prima occasione per gli azzurri di Carlo Ancelotti per chiudere il discorso qualificazione. Davanti al pubblico amico i partenopei, che guidano il girone con un punto di vantaggio su Liverpool, possono già essere sicuri di andare avanti in caso di vittoria dei Reds contro il Genk.

Napoli-Salisburgo, le probabili formazioni – Il Napoli si affida al classico e collaudato 4-4-2. Saranno Milik e Mertens a guidare l’attacco con Callejon e Insigne esterni di centrocampo. In difesa Manolas e Koulibaly agiranno da scudo per Meret. In mezzo la regia affidata a Fabian Ruiz e Zielinski. Salisburgo che dovrebbe scendere in campo con la formazione già vista nel turno precedente. In avanti, accanto alla stellina nascente Haaland ci sarà Hwang.

Napoli-Salisburgo streaming e diretta tv – Napoli-Salisburgo verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena al canale 204 del satellite e su Sky Sport al canale 484 del digitale terrestre e canale 253 del satellite. La partita sarà visibile per gli abbonati a Sky in diretta streaming su pc, tablet e smartphone tramite Sky Go. Napoli-Salisburgo potrà essere seguita anche su Now TV, il servizio streaming di Sky.